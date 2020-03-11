Правительство Москвы предупредило более 650 попутчиков больных CoViD-2019 по СМС

Около тысячи человек, контактировавших с заболевшими CoViD-2019, находятся под медицинским наблюдением в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Заместитель мэра города Анастасия Ракова рассказала, что за короткий срок удалось установить личности тех, кто мог заразиться от инфицированных опасным заболеванием. По её словам, речь идёт не только о друзьях и родственниках, но и попутчиках, таксистах, курьерах и так далее.

— По правилам они также были помещены под медицинское наблюдение — часть госпитализирована, часть соблюдает режим домашней изоляции, часть находится в обсервационном центре. Всего под медицинским наблюдением в Москве сейчас находится около тысячи человек. Данные по 700 пассажирам, покинувшим Москву, переданы в службы других регионов, — добавила Ракова.

По её словам, после подтверждения случая заболевания на рейсе власти осуществляют СМС-рассылку, предупреждая всех попутчиков инфицированного пассажира о существующем риске заражения. Людей просят вызвать скорую помощь и самоизолироваться. К настоящему моменту было разослано более 650 таких сообщений. Эти действия позволяют сдерживать распространение CoViD-2019.