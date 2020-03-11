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На Урале полицейский нападал на почтальонов и после разыскивал сам себя

Мужчина также попадался на взятке.

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В Екатеринбурге бывший полицейский подозревается в вооружённых нападениях на почтальонов. Три инцидента произошли ещё во время его службы в органах, а ещё один — уже после увольнения. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

По данным издания, в сентябре прошлого года Михаил Кислицын получил условный срок за взятку и, соотвественно, был уволен. Однако сейчас выяснились новые подробности его биографии.

Он совершал нападения на почтальонов. Было похищено порядка 700 тысяч рублей. Полицейские с ног сбились, искали ВАЗ-2114, на котором ездили налётчики. И Кислицын был в группе поиска. Получается, он искал сам себя, — сообщил инсайдер.

В региональном управлении МВД комментировать ситуацию отказываются.

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