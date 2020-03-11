На Урале полицейский нападал на почтальонов и после разыскивал сам себя

В Екатеринбурге бывший полицейский подозревается в вооружённых нападениях на почтальонов. Три инцидента произошли ещё во время его службы в органах, а ещё один — уже после увольнения. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

По данным издания, в сентябре прошлого года Михаил Кислицын получил условный срок за взятку и, соотвественно, был уволен. Однако сейчас выяснились новые подробности его биографии.

— Он совершал нападения на почтальонов. Было похищено порядка 700 тысяч рублей. Полицейские с ног сбились, искали ВАЗ-2114, на котором ездили налётчики. И Кислицын был в группе поиска. Получается, он искал сам себя, — сообщил инсайдер.

В региональном управлении МВД комментировать ситуацию отказываются.