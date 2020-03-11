Снег вернётся в Москву в выходные

Облачная погода с сильным ветром и лёгким снегом ожидается в Москве в выходные. Такой прогноз РИА "Новости" озвучила главный специалист "Метеобюро" столицы Татьяна Позднякова. Температура воздуха при этом понизится и будет близка к нормальным мартовским показателям. Лишь в ночные часы она будет понижаться до небольших отрицательных значений.

В ночь на воскресенье пройдёт небольшой снег, но гифка с пандой — всё-таки преувеличение, он хоть и ляжет небольшим слоем на землю, но вскоре растает. И тем не менее из-за высокой влажности воздуха и ветра будет казаться, что на улице значительно холоднее, чем есть на самом деле, поэтому синоптики рекомендуют утепляться как следует.

Позднякова прогнозирует, что в начале следующей недели погода будет куда более комфортной, осадки постепенно прекратятся, погоду будет определять антициклон. Дневная температура, по её словам, снова начнёт расти и будет колебаться у отметки в 5–7 градусов.

— Для марта месяца это будет нормальная погода, но чуть холоднее, чем мы того хотели бы, но эти дни надо пережить, а потом весна будет брать своё, — добавила она.

Ранее Лайф сообщал, что москвичам и гостям столицы рано отказываться от зимней одежды, ведь в Центральный регион России устремились арктические холода, которые будут сопровождаться шквалистым ветром. Начиная с пятницы, 13 марта в столицу будет прорываться активная холодная фронтальная система, и за ней пойдут воздушные массы полярного происхождения, что резко понизит температуру.