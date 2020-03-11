Римскую команду не пускают в Испанию из-за коронавируса. Матч Лиги Европы отменили

Матч Лиги Европы между "Севильей" и "Ромой" планировалось провести без зрителей, чтобы снизить угрозу распространения коронавируса. Однако в итоге игру и вовсе отменили. Причина в том, что испанские власти попросту запретили въезд команде из столицы Италии.

— "Рома" не поедет в Испанию на матч Лиги Европы против "Севильи" из-за отсутствия разрешения местных властей. Более подробная информация будет объявлена УЕФА, — сообщает официальный твиттер "Ромы".

L’#ASRoma non andrà in Spagna per il match di Europa League contro il Siviglia a causa della mancata autorizzazione da parte delle autorità locali. Maggiori dettagli saranno resi noti dalla UEFA pic.twitter.com/oWB5mGUKWA — AS Roma (@OfficialASRoma) March 11, 2020

Напомним, что в Москве тоже ввели ограничительные меры на массовые мероприятия, однако в Российской премьер-лиге пока не определились, как именно решить вопрос с допуском на трибуны менее пяти тысяч человек.