НовостиРасследованияWowДичьСтатьиСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Римскую команду не пускают в Испанию из-за коронавируса. Матч Лиги Европы отменили

В Италии объявлен карантин.

81
Post cover

Фото © Twitter / OfficialASRoma

Матч Лиги Европы между "Севильей" и "Ромой" планировалось провести без зрителей, чтобы снизить угрозу распространения коронавируса. Однако в итоге игру и вовсе отменили. Причина в том, что испанские власти попросту запретили въезд команде из столицы Италии.

"Рома" не поедет в Испанию на матч Лиги Европы против "Севильи" из-за отсутствия разрешения местных властей. Более подробная информация будет объявлена УЕФА, — сообщает официальный твиттер "Ромы".

Напомним, что в Москве тоже ввели ограничительные меры на массовые мероприятия, однако в Российской премьер-лиге пока не определились, как именно решить вопрос с допуском на трибуны менее пяти тысяч человек.

Выбор редакции

Новости СМИ2
Loading...
закрыть