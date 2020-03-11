Лайф обнаружил солидный автопарк на территории ограбленного коттеджа замгубернатора ЯНАО

Видео © LIFE
Как выяснил Лайф, сразу три дорогих автомобиля припаркованы на территории коттеджа замгубернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбины Свинцовой в подмосковных Котельниках. Кому принадлежат эти машины, не известно, однако в целом автопарк тянет на пару десятков миллионов рублей. В частности, во дворе ограбленного дома Свинцовой стоит Mercedes-AMG прошлого поколения, чья цена может составлять порядка десяти миллионов. Рядом припаркованы новенький Maybach стоимостью от 12 млн и Toyota Rav 4, которая может потянуть миллиона на полтора.
Фото © LIFE
Фото © LIFE
Фото © LIFE
Ранее Лайф публиковал и видео с самого места происшествия — загородный дом чиновницы, огороженный двойным забором и густым кустарником.
Напомним, что подмосковный дом замгубернатора Ямало-Ненецкого округа Альбины Свинцовой ограбили минувшей ночью. Злоумышленники, вероятнее всего, использовали травматическое оружие при нападении, избили и связали находившегося в доме супруга чиновницы, а также украли порядка 200 тысяч евро.