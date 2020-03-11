Лайф публикует видео с места ограбления дома замгубернатора ЯНАО

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В распоряжении Лайфа оказались кадры, на которые попал недавно ограбленный дом заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбины Свинцовой в подмосковных Котельниках.

На видео попало само место происшествия — загородный дом чиновницы, огороженный двойным забором и густым кустарником. Также видно, как к месту инцидента подъезжает машина, из которой выходят неизвестные люди, предположительно, сотрудники Следственного комитета.

Ранее Лайф сообщал, что минувшей ночью в Подмосковье ограбили дом замгубернатора Ямало-Ненецкого округа Альбины Свинцовой. Злоумышленники, вероятнее всего, использовали травматическое оружие при нападении, избили и связали находившегося в доме супруга чиновницы, а также украли порядка 200 тысяч евро. Предполагается, что грабители знали, где хранятся деньги, потому что их действия были чёткими.

По данному факту полиция начала проверку. Как стало известно, сама Свинцова находится на больничном.