Угрожали пистолетом, связали по рукам и ногам. Лайф узнал подробности нападения на дом замгубернатора Ямала

Грабители, проникшие в дом замгубернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбины Свинцовой в подмосковных Котельниках, были вооружены, а их лица скрывали балаклавы. Как рассказал Лайфу источник, скорее всего, нападавшие знали, где хранятся деньги, потому что их действия были чёткими.

В момент происшествия дома находились муж чиновницы и рабочий. Тревогу подняли собаки, а когда хозяин вышел на улицу, ему навстречу вышел неизвестный с оружием. По данным источника, злоумышленник ударил Юрия Свинцова по голове, затащил его в гараж и связал по рукам и ногам. Рабочего тоже связали. Пока один грабитель стерёг "пленников", второй вынес из дома сейф. Скрылись нападавшие на машине, которая подъехала позже.

Мужчинам удалось высвободиться самим, затем они вызвали полицию. При этом во время обследования территории не удалось найти тревожную кнопку, хотя хозяин дома уверяет, что она лежала в гараже. Также источник сообщает, что незадолго до ограбления Свинцов снял дом с охраны.

Ранее Лайф сообщал, что в Подмосковье ограбили дом замгубернатора Ямало-Ненецкого округа Альбины Свинцовой. По предварительным данным, неизвестные украли около 200 тысяч евро. По данному факту полиция начала проверку. Как стало известно, сама Свинцова находится на больничном.