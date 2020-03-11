Стоит ли России волноваться? Военный эксперт прокомментировал появление подлодки США в Арктике

Военный эксперт Игорь Коротченко прокомментировал кадры, на которых американская атомная подводная лодка Toledo всплывает в Арктике около российского архипелага Земля Франца-Иосифа.

Специалист подчеркнул, что это может быть отработкой задач по войне с Россией в Арктике.

— Мы отслеживаем американские учения, понимаем степень их опасности. Необходимости реагировать нет — у нас ведётся системная работа, которая позволяет нейтрализовать подобные угрозы, — сказал телеканалу "360" Коротченко.

По словам эксперта, воздушное пространство контролируется при помощи современных радиолокационных станций, а также благодаря зенитно-ракетному комплексу "Тор-М2ДТ" военные РФ могут поражать любые цели.

Напомним, ранее военно-морские силы США опубликовали видео, на котором подводная лодка Toledo всплывает из-под воды, пробивая арктический лёд.