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Учредитель "Совета матерей": Поправки в конституцию говорят о том, что для государства важен каждый ребёнок

Российский основной закон может стать самым передовым и гуманным в мире по части защиты материнства и детства.

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Фото © Pixabay

Эксперт ОНФ, учредитель движения "Совет матерей" Татьяна Буцкая оценила поправки в конституцию, которые касаются материнства и детства, как необходимые. Об этом она рассказала в беседе с Лайфом.

— Если бы сейчас у нас не было возможности их внести в основной закон, нам пришлось бы очень долго править различные кодексы, в том числе Семейный и Гражданский, чтобы сделать акцент на семью, на многодетность, на материнство и детство как таковое и благосостояние семьи и детей, — говорит Буцкая.

По мнению собеседницы Лайфа, с принятием предложенных поправок поддержка семьи и детства становится основной идеологией нашего государства, и этим Россия выгодно отличается от зарубежных стран. Ведь мало в каких конституциях вынесены эти ценности на первый план.

Это говорит о том, что для нас каждый ребёнок сейчас очень важен, — отметила учредительница "Совета матерей". — Поэтому одна из поправок в конституцию гласит, что если что-то случается с семьёй, то заботу о каждом ребёнке, рождённом в нашей стране, возьмёт на себя государство.

Ранее сегодня Госдума приняла законопроект о поправках в конституцию в окончательном чтении. Документом закрепляется приоритет основного закона перед международными договорами в российском правовом пространстве, а также прописывается ряд социальных гарантий, закрепляется понятие брака как союза между мужчиной и женщиной, а дети провозглашаются важнейшим приоритетом государственной политики России.

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