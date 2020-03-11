"Харви чувствует себя ужасно". Адвокат Вайнштейна намерена обжаловать решение суда

— Это полнейшая несправедливость. Полнейшее отсутствие фактов и доказательств. Я думаю, что судья учитывал те факты, которые вообще не стоило принимать во внимание. Харви чувствует себя ужасно. Это слишком суровое наказание. Это нелёгкий день для него, — заявила Ротунно.