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"Харви чувствует себя ужасно". Адвокат Вайнштейна намерена обжаловать решение суда

Голливудского продюсера приговорили к 23 годам лишения свободы.

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Видео © LIFE

Адвокат голливудского продюсера Харви Вайнштейна Донна Ротунно, приговорённого к 23 годам тюрьмы за сексуальное насилие, намерена обжаловать решение суда.

Это полнейшая несправедливость. Полнейшее отсутствие фактов и доказательств. Я думаю, что судья учитывал те факты, которые вообще не стоило принимать во внимание. Харви чувствует себя ужасно. Это слишком суровое наказание. Это нелёгкий день для него, — заявила Ротунно.

Напомним, сегодня суд штата Нью-Йорк приговорил 67-летнего Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы за сексуальное насилие над двумя женщинами. Скандал вокруг голливудского продюсера начался ещё в 2017 году, когда ряд актрис обвинил его в домогательствах, в их числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек.

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