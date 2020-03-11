Студент Сеченовки из Ирана заработал больше миллиона рублей на доверчивых земляках

Предприимчивый студент медвуза имени Сеченова из Ирана Аташбар Мохаммад придумал хитрую схему обмана доверчивых земляков и заработал на них больше миллиона, обещая обеспечить им более дешёвое обучение в России. Об этом Лайфу сообщил источник.

Одного из соотечественников мошенник убедил в том, что обязательные для иностранных студентов курсы русского языка стоят 6000 долларов, а он может договориться за 5700 долларов. Позже выяснилось, что курсы стоят 1700 долларов и Мухаммад просто забрал чужие деньги.

Ещё трое студентов Сеченовки отдали ему по 250 тысяч рублей за то, чтобы он помог им оплатить обучение "в обход" компании "Симатекс", которая берёт за организацию образования 300 тысяч рублей каждый семестр. Эти средства он также присвоил.

Есть основания полагать, что жертв обмана намного больше, просто они боятся признаться.

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