Эксперт рассказала Лайфу о важности социальных поправок в конституцию

Новые поправки в Конституцию РФ, касающиеся социальной сферы общества, не только устанавливают полномасштабный спектр гарантий для каждого гражданина, но и определяют, каким категориям населения нужна помощь от государства. Об этом в интервью с Лайфом рассказала председатель комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок.

— Социальный блок очень огромный. Это защита детства, вопросы семьи, обязательства государства заниматься воспитанием, а не перекладывать всю ответственность только на родителей. Социальные изменения также коснулись пенсий и пособий, достойного уровня заработной платы, которую должен получать человек. Уж точно не ниже прожиточного минимума, — заявила эксперт.

Она также подчеркнула важность социального партнёрства, которое устанавливает взаимоотношения между профсоюзами и работодателями и обеспечивает их связь.

— Я горжусь тем, что сейчас такие уточнения теперь есть, — подытожила Починок.

Ранее учредитель движения "Совет матерей" Татьяна Буцкая рассказала о важности поправок, касающихся защиты прав семьи и материнства. По её словам, в первую очередь они закрепляют роль государства в судьбе детей, по каким-либо причинам оставшихся без семьи.