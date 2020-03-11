В Кремле внимательно следят за ситуацией с коронавирусом

Администрация президента России внимательно следит за ситуацией с распространением коронавируса на планете, однако никаких рекомендаций со стороны медиков пока получено не было. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Пока от наших медиков мы каких-то дополнительных рекомендаций не получали. По сегодняшнему дню вы видите, что все мероприятия идут в обычном режиме, никаких ограничений нет, — отметил Песков.

Он также подчеркнул, что в Кремле внимательно будут прислушиваться ко всем рекомендациям, связанным с заграничными командировками сотрудников Администрации президента.

Ранее Лайф сообщал, что Всемирная организация здравоохранения официально объявила, что нынешняя вспышка пневмонии, вызванная коронавирусом нового типа, является пандемией.