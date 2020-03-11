Курс доллара достиг максимума с марта 2016 года

Курс доллара на "завтра" по состоянию на 22:06 по московскому времени обновил максимум с марта 2016 года, поднявшись до 73 рублей 12 копеек. Такие данные приводит "Московская биржа".

В процентном соотношении рост составил 2,43% к уровню закрытия предыдущих торгов. Прибавляет в цене и евро. За него дают 82,41 руб.

Происходит всё это на фоне серьёзного снижения стоимости барреля нефти марки Brent, которая достигла 35,78 доллара, а также объявления ВОЗ вспышки коронавируса нового типа пандемией.