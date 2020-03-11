Эксперт предложил распространить запрет проведения массовых мероприятий на всю Россию

Лидер Ассоциации управленцев сферы здравоохранения Муслим Муслимов поддержал введение запрета на массовые мероприятия в Москве и предложил распространить такую практику по всей стране.

— Вот просто интересно, почему пять тысяч? При количестве в 5001 контагиозность вируса резко вырастает? — написал он на своей странице "ВКонтакте".

Муслимов также указал на то, что, избегая новых запретов, организаторы московских марафонов переносят мероприятия из столицы в область. По мнению эксперта, массовые общественные мероприятия стоит запрещать не только в Москве, а по всей стране.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин запретил проводить массовые мероприятия в столице из-за угрозы распространения коронавируса. В том числе был отменён фестиваль "Крымская весна", который планировали провести 15 марта.