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В Москве на месяц запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

На сегодняшний день в России 20 человек заражены пневмонией нового типа.

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Фото © Pixabay

В Москве из-за распространения коронавируса на месяц запретили мероприятия с участием более пяти тысяч человек. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

К сожалению, придётся отменить фестиваль "Крымская весна", включая празднование годовщины присоединения Крыма на улице Тверской, запланированное на 15 марта. Посещение спортивных мероприятий, включая хоккейные и футбольные матчи, также будет ограничено, — написал в своём блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Напомним, накануне число заражённых коронавирусом в России возросло до 20 человек. Три новых случая зафиксировали в Москве.

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