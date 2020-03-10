В Москве на месяц запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

В Москве из-за распространения коронавируса на месяц запретили мероприятия с участием более пяти тысяч человек. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

— К сожалению, придётся отменить фестиваль "Крымская весна", включая празднование годовщины присоединения Крыма на улице Тверской, запланированное на 15 марта. Посещение спортивных мероприятий, включая хоккейные и футбольные матчи, также будет ограничено, — написал в своём блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Напомним, накануне число заражённых коронавирусом в России возросло до 20 человек. Три новых случая зафиксировали в Москве.