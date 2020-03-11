Кокорин впервые за шесть лет оформил дубль в РПЛ

Футбольный клуб "Сочи" в перенесённом матче 18-го тура РПЛ добился второй подряд победы. И вышла она суперубедительной — 5:1 над "Оренбургом". Дублем в составе сочинцев отметился арендованный у "Зенита" нападающий Александр Кокорин. Сначала он реализовал пенальти, а затем забил уже с игры.

Для Кокорина это первый матч с 2014 года, где он сумел забить больше одного мяча. Последний раз такое случалось, ещё когда нападающий выступал за "Динамо" и оформил хет-трик в ворота "Ростова" (7:3). В футболке "Зенита" Кокорин никогда не записывал на свой счёт даже дубль, если говорить конкретно о матчах Российской премьер-лиги.

После своего возвращения в футбол Кокорин забил три гола в трёх матчах, а также записал на свой счёт голевую передачу. В том числе благодаря голевым успехам Александра "Сочи" выбрался с последнего места в турнирной таблице. Сочинцы теперь занимают 14-е место, они обошли "Рубин" и "Ахмат".