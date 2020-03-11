В Италии женщину поместили на карантин вместе с телом её покойного мужа

В Италии женщину заперли на карантин из-за коронавируса с телом её покойного мужа. Так она провела несколько суток, сообщает телеканал IVG.it.

Всё дело в том, что по эпидемиологическим нормам к телам умерших от коронавируса нельзя приближаться. А прежде чем убрать тело мужчины, нужно было взять анализы и у него, и у его жены. Симптомы пневмонии обнаружились у него незадолго до смерти, поэтому власти провинции Савоны решили перестраховаться и поместить его супругу на карантин, пока не будут известны результаты анализов.

Мужчина умер девятого марта. Вплоть до утра текущего дня его супруга была вынуждена оставаться в одном доме с телом погибшего.

В результате администрация сжалилась над вдовой и разрешила вывезти тело ещё до того, как результаты теста стали известны.

В настоящее время в Италии бушует эпидемия коронавируса. За прошедшие сутки от болезни там умерло 196 человек. Таким образом, общее число жертв болезни выросло до 827 человек.