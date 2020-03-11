В Италии коронавирус унёс жизни почти 200 человек за сутки

Число жертв коронавируса, зафиксированных в Италии за минувшие сутки, составило 196 человек. Такие данные привёл в среду глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, передаёт ТАСС. Таким образом, количество погибших от СoViD-2019 на территории европейской страны, достигло 827. А общее число инфицированных в Италии уже превысило десять с половиной тысяч.

Ранее российских туристов уже призвали вернуться из Италии. По всей стране приняты жёсткие карантинные меры: закрыты учебные заведения, отменены общественные и спортивные мероприятия. А сегодня стало известно, что Россия ограничивает авиасообщение с Италией, регулярные рейсы останутся только в рамках маршрута Москва — Рим и обратно.

Кроме того, в среду Всемирная организация здравоохранения официально объявила, что нынешняя вспышка пневмонии, вызванная коронавирусом нового типа, является пандемией.