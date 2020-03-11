Украина и Донбасс договорились определить лиц, подлежащих освобождению

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины договорились в течение недели определить список граждан, которые будут освобождены с обеих сторон и впоследствии переданы своим. Об этом журналистам по итогам заседания рассказал зампред Правительства РФ Дмитрий Козак.

— Договорились в течение недели максимально сконцентрироваться на том, чтобы определить всех лиц, которые подлежат взаимному освобождению, — приводит его слова ТАСС.

По словам Козака, если финальный список граждан будет определён к 18 марта, а до 25 марта все они будут верифицированы и подтвердят свою готовность к обмену, то можно надеяться на то, что и передача пленных состоится уже в этом месяце.

Козак также сообщил, что конфликтующие стороны в ближайшие семь дней определят новые участки вдоль линии соприкосновения, на которых будет проведён отвод сил. Помимо этого на встрече также была достигнута договорённость окончательно согласовать в ходе следующего заседания и механизм, по которому будет проходить урегулирование конфликта в Донбассе. Он отмечает, что предварительно это уже согласовано, осталось только принять окончательное решение.

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