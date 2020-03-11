В Вашингтоне объявили режим ЧС из-за коронавируса

Подобная мера позволяет ввести в городе обязательный карантин, а также законодательно преследовать продавцов, которые завышают цены на товары в кризисный период.

Кроме того, в столичном округе Колумбия власти рекомендовали отменить все массовые и развлекательные мероприятия, на которых ожидается скопление большого количества людей. Всего же в Вашингтоне выявлено десять случаев заражения коронавирусом, шесть из них — за последние сутки.