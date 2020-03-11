Московских водителей предупредили о сильном ветре 12 марта

Московский Центр организации дорожного движения призывает водителей в четверг, 12 марта быть особенно острожными из-за сильного ветра, который обрушится в этот день на российскую столицу. Об этом сообщает пресс-служба организации.

По его данным, 12 марта в Москве ожидаются осадки и порывы ветра до 18 метров в секунду, из-за чего лучше не парковать своих железный коней под рекламными щитами или деревьями, а также "любыми конструкциями, у которых есть хотя бы небольшая парусность".

Отмечается, что укрываться от непогоды под указанными объектами также не стоит. По данным столичного МЧС, из-за сильного ветра в городе объявлен "желтый" режим опасности.

Ранее Лайф сообщал, что в выходные в Москву вернётся снег.