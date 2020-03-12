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Иностранцы отменили поездок в Россию на 500 миллионов рублей

По данным туроператоров, нынешний летний сезон находится под угрозой срыва.

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Фото © Сергей Бобылев / ТАСС

На фоне ситуации с распространением коронавируса, а также из-за принимаемых российским правительством защитных мер покупка поездок в Россию иностранцами практически полностью прекращена, а общая стоимость аннулированных туров достигает сотен миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

На данный момент, по подсчётам участников рынка, общая сумма аннулированных туров составляет примерно 500 миллионов рублей. Речь идёт об отмене поездок для примерно 15 тысяч иностранных туристов в период с марта по май 2020 года, — говорится в сообщении.

По данным организации, большая часть аннуляций приходится на азиатский сектор, однако речь идёт не только о туристических группах из Китая и Южной Кореи, но также и Вьетнама, Индонезии, Японии. Вторым по количеству отмен стал Ближний Восток, затем — Европа.

Отмечается, что, по предположениям туроператоров, потеря летнего сезона в нынешнем году, которая "уже начинает просматриваться", грозит стать для российской туристической отрасли серьёзнейшим ударом за последние 20 лет, из-за чего она нуждается в господдержке.

Ранее Лайф сообщал, что Россия ограничила авиасообщение с Испанией, Италией, Германией и Францией из-за коронавируса, сохранив рейсы буквально в несколько городов. В конце февраля были введены ограничения на полёты из Южной Кореи и Ирана.

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