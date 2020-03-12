Иностранцы отменили поездок в Россию на 500 миллионов рублей

На фоне ситуации с распространением коронавируса, а также из-за принимаемых российским правительством защитных мер покупка поездок в Россию иностранцами практически полностью прекращена, а общая стоимость аннулированных туров достигает сотен миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

— На данный момент, по подсчётам участников рынка, общая сумма аннулированных туров составляет примерно 500 миллионов рублей. Речь идёт об отмене поездок для примерно 15 тысяч иностранных туристов в период с марта по май 2020 года, — говорится в сообщении.

По данным организации, большая часть аннуляций приходится на азиатский сектор, однако речь идёт не только о туристических группах из Китая и Южной Кореи, но также и Вьетнама, Индонезии, Японии. Вторым по количеству отмен стал Ближний Восток, затем — Европа.

Отмечается, что, по предположениям туроператоров, потеря летнего сезона в нынешнем году, которая "уже начинает просматриваться", грозит стать для российской туристической отрасли серьёзнейшим ударом за последние 20 лет, из-за чего она нуждается в господдержке.

Ранее Лайф сообщал, что Россия ограничила авиасообщение с Испанией, Италией, Германией и Францией из-за коронавируса, сохранив рейсы буквально в несколько городов. В конце февраля были введены ограничения на полёты из Южной Кореи и Ирана.