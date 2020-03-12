Российские тесты на коронавирус доставлены в Иран

Россия направила Ирану разработанные Роспотребнадзором тест-системы на 50 тысяч исследований для выявления инфицированных коронавирусом нового типа. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.

— В связи с ухудшением эпидемической ситуации в Исламской Республике Иран из-за распространения новой коронавирусной инфекции Роспотребнадзор предоставил на безвозмездной основе тест-системы для лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции, — говорится в сообщении.

Отмечается, что аналогичные тест-системы, помимо Ирана, были переданы также Азербайджану, Узбекистану, Таджикистану, Туркмении, Монголии и КНДР. Всего было передано около 800 тестов.

По данным Роспотребнадзора, российские тест-системы уже были переданы десяти странам ближайшего зарубежья и с их помощью выявили случаи заражения на территории Армении и Белоруссии.

Накануне стало известно, что Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса. По её данным, количество инфицированных в 114 странах мира превысило 118 тысяч человек, число погибших перевалило за 2,4 тысячи.