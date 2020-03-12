Лайф публикует список погибших при пожаре в жилом доме под Иркутском

В распоряжении Лайфа оказались фотографии с места ночного пожара в Иркутской области, а также список пяти погибших в результате ЧП.
Список погибших:
1. Нечаев И.Н. — 1995 г.р.
2. Нечаева Н.В. — 1993 г.р.
3. Дима — 2013 г.р.
4. Костя — 2016 г.р.
5. Вероника — 2017 г.р.
На кадрах можно увидеть последствия пожара, а также то, что пламя охватило весь дом.
Ранее Лайф сообщал, что при пожаре в доме в селе Казачинское Иркутской области погибло пять человек. Площадь возгорания составила 144 квадратных метра.
Белкин Артур