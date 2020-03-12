Экономист, предсказавший кризис 2008 года, назвал нынешний спад более серьёзным

Предсказавший кризис 2008 года экономист Джесси Коломбо считает, что нынешний финансовый кризис может оказаться ещё серьёзнее. Об этом он рассказал в беседе с газетой The Independent.

В 2008 году он определил так называемый "пузырь" на рынке недвижимости США, который и стал впоследствии причиной мирового спада экономики. За последние 12 лет восстановление мирового благосостояния осуществлялось за счет таких же "пузырей" на ряде мировых рынков, в число которых вошли рынок недвижимости в Европе, ценных бумаг в США и другие.

– Это иллюзия экономического восстановления, которую обеспечивает надувание экономических пузырей. Думаю, сейчас они начинают схлопываться, – заявил Коломбо.

Он также подчеркнул, что на упадок экономики повлияло распространение коронавируса, однако тенденции к таким процессам наблюдались ещё до вспышки эпидемии.

Экономический пузырь – это явление в экономике, характеризующееся продажей товаров или ценных бумаг про цене, значительно отличающейся от справедливой. Это происходит из-за ажиотажа на какой-либо товар. Но затем, со снижением спроса, товар существенно дешевеет – такой процесс сравнивают со схлопыванием пузыря.