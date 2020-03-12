Власти США объяснили, кого коснётся запрет на въезд в страну из Европы

Запрет на въезд в США коснётся только тех, кто в течение последних 14 дней посещал "определённые европейские страны". Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренней безопасности США.

— К этим странам, известным как Шенгенская зона, относятся Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Швейцария, — говорится в сообщении.

Отмечается, что без каких-либо ограничений смогут передвигаться резиденты США, их ближайшие родственники, а также ещё несколько категорий граждан, им лишь надо будет пройти проверку на наличие коронавируса.

Как заявил секретарь американского Министерства внутренней безопасности Чад Вольф, несмотря на то что новые ограничения на поездки являются жёстким решением и будут разрушительными для некоторых путешественников, они необходимы для предотвращения распространения смертельной болезни по стране.

Он также добавил, что в ближайшее время будет озвучено дополнительное извещение, в котором укажут список аэропортов, где было установлено дополнительное оборудование для проверки пассажиров. Всем прибывающим в США будет необходимо прилетать в них.

Ранее Лайф сообщал, что США на месяц запретят въезд в страну приезжающим из Европы.