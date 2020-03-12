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США на месяц запретят въезд в страну приезжающим из Европы

Кроме того, Вашингтон может пересмотреть ограничения для лиц из Китая и Южной Кореи.

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Президент США Дональд Трамп в ходе обращения к нации заявил, что с 13 марта Штаты закроют въезд для приезжающих из стран Европы из-за распространения коронавируса. Заявление было сделано в прямом эфире.

Чтобы предотвратить попадание новых заражённых в нашу страну, мы приостановим все поездки из Европы в США на 30 дней. Новые правила вступят в силу в полночь пятницы, — заявил Трамп.

При этом запрет не коснётся въезжающих из Великобритании, а также граждан США, которые пройдут специальную проверку. Кроме того, Трамп раскритиковал европейские власти за бездействие в борьбе с заболеванием.

Также глава Белого дома заявил, что Вашингтон следит за ситуацией в Китае и Южной Корее и будет готов пересмотреть ограничительные меры в отношении лиц из этих стран.

Ранее Лайф сообщал, что Всемирная организация здравоохранения официально объявила, что нынешняя вспышка пневмонии, вызванная коронавирусом нового типа, является пандемией. На этом фоне в Вашингтоне был объявлен режим ЧС.

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