США на месяц запретят въезд в страну приезжающим из Европы

We will be suspending all travel from Europe, except the United Kingdom, for the next 30 days. The policy goes into effect Friday at midnight. pic.twitter.com/Yeq1gVCIln — The White House (@WhiteHouse) March 12, 2020

Президент США Дональд Трамп в ходе обращения к нации заявил, что с 13 марта Штаты закроют въезд для приезжающих из стран Европы из-за распространения коронавируса. Заявление было сделано в прямом эфире.

— Чтобы предотвратить попадание новых заражённых в нашу страну, мы приостановим все поездки из Европы в США на 30 дней. Новые правила вступят в силу в полночь пятницы, — заявил Трамп.

При этом запрет не коснётся въезжающих из Великобритании, а также граждан США, которые пройдут специальную проверку. Кроме того, Трамп раскритиковал европейские власти за бездействие в борьбе с заболеванием.

Также глава Белого дома заявил, что Вашингтон следит за ситуацией в Китае и Южной Корее и будет готов пересмотреть ограничительные меры в отношении лиц из этих стран.

Ранее Лайф сообщал, что Всемирная организация здравоохранения официально объявила, что нынешняя вспышка пневмонии, вызванная коронавирусом нового типа, является пандемией. На этом фоне в Вашингтоне был объявлен режим ЧС.