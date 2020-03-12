Опрос: Каждый десятый россиянин просыпается в плохом и подавленном настроении

Практически каждый десятый россиянин в момент пробуждения ощущает себя в плохом и подавленном настроении, однако большинство опрошенных заявили, что их по утрам посещают совсем другие эмоции. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ВЦИОМ.

— В последнее время 52% респондентов просыпаются ни в плохом, ни в хорошем настроении, 34% — в хорошем и бодром, 11% — в плохом и подавленном, — говорится в сообщении.

По данным исследования, среднестатистический россиянин проводит в объятиях Морфея около семи часов, при этом 53% засыпают легко и без проблем, а 42% опрошенных не могут уснуть и долго ворочаются. Ровно половина респондентов спят крепко и не просыпаются, тогда как 46% отмечают обратную ситуацию. В то же время 53% заявили, что утренние подъёмы даются им легко и они в эти моменты ощущают себя бодро, а для 43% это всё превращается в тяжёлое испытание, после которого они долго не могут "раскачаться".

Большинство участников опроса — 72% — отметили, что с разной периодичностью они видят сны, причём среди них примерно трети сновидения приходят несколько раз в неделю — 26%, каждый пятый видит их каждую ночь, у 19% это происходит несколько раз в месяц, 4% — несколько раз за год, а 2% заявили, что видят сны раз в год или реже. При этом представительницам прекрасного пола сны снятся чаще, чем мужчинам: 73% против 65% соответственно. Более четверти — 27% — заявили, что почти не видят снов.

Опрос проводился 9 марта методом телефонного интервью, в нём участвовало 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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