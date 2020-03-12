В Китае от коронавируса выздоровело почти 80% заболевших

В Китае статистика выздоровления от коронавируса приблизилась к 80% и составила 77,7%. При этом средняя доля смертности по стране составила 3,9%. Об этом свидетельствуют данные Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Согласно последним данным, общее число заболевших CoViD-2019 в КНР достигло 80 793 человек. При этом 62 793 человека поправились и были выписаны из больниц.

В центре эпидемии, провинции Ухань, была зафиксирована большая часть случаев инфицирования — 67 781, при этом 3056 человек из заболевших скончались. Процент смертности там составил 4,86%. В остальном же Китае выявлено 13 012 случаев заражения, из них 113 закончились летальным исходом. Таким образом, доля смертности там гораздо ниже, чем в Хубэе, и составляет 0,86%.

Всего в стране вирус унёс жизнь уже 3169 человек, в среднем по Китаю смертность составила 3,9%.