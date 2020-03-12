В Китае за сутки от коронавируса умерло 11 человек, а выздоровело 1318 человек

За прошедшие сутки от коронавируса умерло 11 человек, а число новых заразившихся составило 15 человек. При этом выздоровело за день 1318 больных. Об этом сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Таким образом, общее количество заражённых с момента начала распространения коронавируса возросло до 80,7 тысячи человек. Выздоровело при этом уже 62,7 тысячи человек, а летальным исходом окончилось 3169 случаев болезни.

Официальный показатель смертности от CoViD-2019 по КНР вырос до 3,92%. При этом доля выздоровевших за сутки также увеличилась — с 76,1 до 77,7%.

За вчерашний день было зафиксировано 22 смерти и 24 новых заражения. ВОЗ объявила эпидемию коронавирусной инфекции пандемией.