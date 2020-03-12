Парламентарии Магаданской и Амурской областей поддержали закон о поправках в конституцию

Депутаты Магаданской областной думы в ходе очередного заседания поддержали закон о поправках в конституцию России. За проголосовали 19 человек при необходимом пороге в 11, ещё один человек не голосовал, один воздержался. Об этом сообщает пресс-служба парламента региона.

– Колымское заксобрание большинством голосов поддержало предложение изменения - депутатские фракции "Единая Россия", "ЛДПР" и "Справедливая Россия" проголосовали "За", фракция партии КПРФ воздержалась, - говорится в сообщении.

Их коллеги из Законодательного собрания Амурской области также поддержали изменения, здесь документ также был поддержан большинством собравшихся, за него проголосовали 25 депутатов, ещё двое воздержались и один не голосовал.

– Мы считаем, что эти поправки необходимы, своевременны, и обеспечат развитие нашего государства на ближайшую перспективу, – прокомментировал итоги заседания председатель Заксобрания Вячеслав Логинов.

Ранее Лайф сообщал, что депутаты Приморья поддержали конституционные поправки.