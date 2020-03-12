Депутаты Приморья поддержали конституционные поправки

Законодательное собрание Приморского края в ходе внеочередного заседания одобрило закон о поправках к конституции, такое решение поддержало большинство присутствовавших депутатов. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Поправки к конституции обсуждались на разных общественных площадках. Вносимые поправки — это ответ главы государства на запрос жителей на перемены в стране. Предлагаю одобрить поправки к конституции, — приводит агентство слова члена рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок, председателя Заксобрания Приморского края Александра Ролика.

До этого закон был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы. Если его не поддержит две трети из них, то процедура внесения поправок будет прекращена. В противном же случае Совфед 14 марта соберётся на заседание, чтобы утвердить решение регионов.

Ранее Лайф сообщал, что законопроект вносит целый ряд важных изменений в основной закон страны. Так, Госдума получает право утверждать кандидатуры министров, вице-премьеров и председателя Правительства РФ. Помимо этого расширяются полномочия органов самоуправления, повышается роль губернаторов при принятии решений на федеральном уровне и закрепляется статус Госсовета. В рамках одной из поправок предлагается закрепить понятие брака как союза между мужчиной и женщиной, а также добавить упоминание о Боге.

Как рассказали Лайфу в Общественной палате России, предлагаемые изменения основного закона страны уделяют большое значение детям и являются прорывом во взаимоотношениях государства и общества.