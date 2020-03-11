В Общественной палате назвали поправки в конституцию "хорошим знаком" для детей

Одним из самых лучших изменений в Конституцию России является закрепление традиционных семейных ценностей — одной из основ нашей культуры, однако не менее важно то, что там будут закреплены положения относительно воспитания детей. Об этом Лайфу рассказала первый заместитель председателя комиссии по поддержке семьи, материнства и детства ОПРФ Зимова Юлия.

— Очень хорошо, что туда вообще попало развитие детей, их воспитание. Тоже в том виде, в котором оно есть. Одно дело, это поддержка рождаемости, а другое дело, это уже поддержка воспитания. Это говорит от том, что фокус внимания остаётся на детях, — сказал она.

При этом Зимова отмечает, что сам факт того, что первые лица страны уделяют внимание вопросу детей, — это "хороший знак", который говорит о том, что в этой сфере "могут быть фундаментальные изменения" в ближайшем будущем. В качестве примера она напомнила о выступлениях Владимира Путина, в ходе которых он упоминал о сиротстве и необходимости решения существующих в нём проблем.

— У нас после этого было рекордное сокращение банка данных о детях-сиротах больше чем в два раза за несколько лет. И такого не было нигде в мире. Здесь, думаю, можно предполагать то же самое, — уверена Зимова.

Она также указала на то, что сейчас в России создаётся план Десятилетия детства на ближайшие семь лет, и, по её мнению, многие вещи будут заложены именно в нём.

Ранее Лайф сообщал, что глава благотворительной НКО назвала поправки в конституцию прорывом во взаимоотношениях государства и общества.

Шайдуллина Кристина