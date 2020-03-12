Ещё две страны ОПЕК заявили о снижении цен на нефть

Две страны Ирак и Кувейт — участницы Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК) — последовали за Саудовской Аравией и объявили о снижении цен на нефть в апреле текущего года. Кроме того, Арабские Эмираты, также входящие в картель, намерены нарастить добычу. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, Ирак готов снизить апрельские цены на азиатские поставки сырья на пять долларов за баррель, а также объявил о намерении увеличить объёмы поставок. В Кувейте в свою очередь заявили о снижении на шесть долларов за баррель.

Вместе с тем национальная нефтяная компания Абу-Даби тоже объявила об увеличении добычи в следующем месяце на один миллион баррелей в сутки, что, согласно прогнозам экспертов, также окажет своё влияние на стоимость чёрного золота.

Ранее Лайф сообщал, что Саудовская Аравия увеличит добычу нефти для давления на Россию.