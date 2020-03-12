Число жертв обрушения "коронавирусной" гостиницы в Китае возросло до 29

Число погибших в результате обрушения гостиницы в китайской провинции Фуцзянь, где в карантине находились возможные носители коронавирусной инфекции, возросло до 29. Об этом сообщили в местном пожарном управлении.

Последнего человека из-под завалов вытащили утром 12 марта.

— В 11:04 (6:06 мск) из-под завалов извлекли последнего находившегося там человека, но уже без признаков жизни. К настоящему моменту 71 человек, оказавшийся под завалами в результате обрушения отеля в районе Личэн городского округа Цюаньчжоу, найден, — цитирует сообщение РИА "Новости".

Напомним, здание отеля Xinjia Express в провинции Фуцзянь обрушилось седьмого марта. Ранее сообщалось, что жертвами обрушения стали не менее 18 человек. Всего под завалами, согласно официальным данным, оказался 71 человек.

Отметим, в здании рухнувшей гостиницы на карантине находились те, у кого был тесный контакт с заражёнными коронавирусом. У граждан не обнаружили признаков заболевания, однако они должны были пребывать в изоляции из-за потенциальной возможности инфицирования.