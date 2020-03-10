Число жертв рухнувшей "коронавирусной" гостиницы в Китае увеличилось до 18

Жертвами обрушения гостиницы в провинции Фуцзянь, где на карантине находились возможные носители коронавируса нового типа, стали не менее 18 человек, сообщает газета "Жэньминь жибао".

К утру 10 марта из-под завалов достали 59 человек с травмами различной степени тяжести, из них 16 уже были без признаков жизни. Двое скончались позже в больнице. Под завалами остаются ещё 12 человек.

В разборе завалов и спасении людей участвует более тысячи пожарных, полицейских, военных и медиков.

Ранее Лайф сообщал, что из-под обломков достали 49 человек, при этом десять из них скончались от полученных в результате обрушения травм. Всего под завалами, согласно официальным данным, оказался 71 человек.