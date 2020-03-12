Техкомитет ОПЕК+ из-за коронавируса может провести встречу в формате телесвязи

Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что на фоне ситуации с распространением коронавируса в мире заседание технического комитета ОПЕК+, которое запланировано на 18 марта, может пройти в режиме селекторной связи, а не очной встречи, как это предполагалось ранее.

— Была предварительная договорённость. На сегодняшний день рассматривается проведение. Но вместе с тем планируется проведение в режиме селектора через телесвязь во избежание заражения и в свете тех событий, которые происходят, — приводит его слова ТАСС.

Ногаев отметил, что одним из факторов для принятия подобного решения может стать тот факт, что на заседании технического комитета не поднимаются вопросы относительно продления сделки в рамках ОПЕК+ или какие-то иные "принципиальные" решения, а само мероприятие является подготовительным этапом перед встречей министров стран-участниц.

Ранее Лайф сообщал, что ещё две страны ОПЕК заявили о снижении цен на нефть.