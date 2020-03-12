Казахстан отменил конференцию ВТО из-за коронавируса

Из-за распространения коронавирусной инфекции в Казахстане отменили проведение министерской конференции Всемирной торговой организации (ВТО), которая должна была состояться в июне в Нур-Султане. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на вице-премьера, министра финансов Алихана Смаилова.

— Конференцию уже отменили... решение уже было [принято], соответствующие письма в штаб-квартиры ВТО были направлены. И там было с полным пониманием это решение принято, поддержано, — кратко резюмировал он, говоря о ранее запланированном мероприятии.

Тем временем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение о запрете публичных массовых мероприятий в связи с распространением инфекции.

— Правительство приступает к реализации специальных превентивных мер. Публичные мероприятия отменяются, — написал он в "Твиттере".

Глава государства заверил, что пандемия не приведёт к перебоям со снабжением продуктами питания и товарами первой необходимости. А вот малый и средний бизнес на фоне коронавируса могут потерпеть ущерб, поэтому необходимо принять меры, чтобы этого не допустить.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения официально объявила, что нынешняя вспышка пневмонии, вызванная коронавирусом нового типа, является пандемией.