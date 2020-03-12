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Опубликовано 12 марта 2020, 07:28

Путин рассказал, что в советское время его обсчитывали, но он не скандалил

Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ

Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ

Глава РФ объяснил, что связываться с торговцами "себе дороже".

Президент России Владимир Путин рассказал, что сталкивался с обманом со стороны советских продавцов, однако не доводил дело до скандала.

Ну конечно. Обманули, обсчитали, ну и пошёл. Меня каждый день не обманывали. А уж если обнаружил, ничего такого серьёзного не было, предпочитал лучше не связываться. Без скандала лучше, себе дороже, — ответил на соответствующий вопрос ТАСС Путин.

Российский лидер также с улыбкой отметил, что восприятие торговцев в качестве жуликов — "в сознании народа".

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Анастасия Иванова
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