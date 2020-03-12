Путин рассказал, что в советское время его обсчитывали, но он не скандалил

— Ну конечно. Обманули, обсчитали, ну и пошёл. Меня каждый день не обманывали. А уж если обнаружил, ничего такого серьёзного не было, предпочитал лучше не связываться. Без скандала лучше, себе дороже, — ответил на соответствующий вопрос ТАСС Путин.