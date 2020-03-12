Путин заявил, что малый бизнес в России — это не только киоски и палатки

За последние 20 лет малый бизнес в России претерпел значительные изменения. Сейчас же он продолжает развиваться, становясь более высокотехнологичным. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС.

В частности, глава государства обратил внимание на то, что в 2000-е годы весь малый бизнес так или иначе был связан с торговлей, когда за рубежом такие предприятия играли значимую роль в других сферах, например в производстве.

Теперь же правительство, учитывая опыт других государств, "обязывает" крупные предприятия сотрудничать с малыми. Эта схема так хорошо заработала, что счёт идёт на триллионы рублей, подчеркнул Путин.

— И у нас начала меняться структура малого бизнеса. Теперь он стал не только торговым, не только какие-то там киоски и палатки открываются, не только торговля — купил подешевле, продал подороже, — сказал президент, подчеркнув, что теперь в России есть научный малый бизнес, высокотехнологичный и производственный.

Ранее глава государства заявил, что не считает отток капитала из России значительным.