Второго подростка, готовившего убийство в школе, суд перевёл под домашний арест

Суд в Саратове в четверг, 12 марта, изменил меру пресечения второму из несовершеннолетних, подозреваемых в подготовке массовых убийств в школе. Подростка перевели под домашний арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в пресс-службе суда.

Напомним, в феврале ФСБ РФ сообщила о задержании двух мальчиков 14 и 15 лет, которые планировали нападение на школу с помощью обреза и самодельных зажигательных смесей. Сами они на допросе признались, что рассчитывали убить "около 40 человек", нападение хотели совершить в мае.