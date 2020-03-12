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Второго подростка, готовившего убийство в школе, суд перевёл под домашний арест

Первого подростка уже отпустили из-под стражи.

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Суд в Саратове в четверг, 12 марта, изменил меру пресечения второму из несовершеннолетних, подозреваемых в подготовке массовых убийств в школе. Подростка перевели под домашний арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в пресс-службе суда.

Суд избрал меру пресечения подростку в виде домашнего ареста, — цитирует агентство собеседника.

Ранее суд отменил арест первого школьника и поменял меру пресечения на запрет определённых действий.

Напомним, в феврале ФСБ РФ сообщила о задержании двух мальчиков 14 и 15 лет, которые планировали нападение на школу с помощью обреза и самодельных зажигательных смесей. Сами они на допросе признались, что рассчитывали убить "около 40 человек", нападение хотели совершить в мае.

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