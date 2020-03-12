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Китай преодолел пик эпидемии коронавируса

В стране фиксируется всё меньше случаев заражения.

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Фото © ТАСС / Zuma

Власти Китая сообщили, что в стране прошёл пик эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Пик распространения коронавируса нового типа в нашей стране уже пройден, новых случаев заболевания становится всё меньше и меньше, — рассказал представитель госкомитета Ми Фэн.

А Всемирная организация здравоохранения, напротив, накануне официально признала пандемией нынешнюю вспышку пневмонии, вызванную коронавирусом.

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