Китай преодолел пик эпидемии коронавируса

Власти Китая сообщили, что в стране прошёл пик эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
— Пик распространения коронавируса нового типа в нашей стране уже пройден, новых случаев заболевания становится всё меньше и меньше, — рассказал представитель госкомитета Ми Фэн.
А Всемирная организация здравоохранения, напротив, накануне официально признала пандемией нынешнюю вспышку пневмонии, вызванную коронавирусом.
Вишнякова Александра