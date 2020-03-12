Депутаты Дальнего Востока и Сибири поддержали закон о поправке в Конституцию РФ

Парламентарии законодательных собраний и облдум нескольких регионов Дальнего Востока и Сибири проголосовали за внесение изменений в основной закон страны, пишет РБК.

В Амурской области в пользу поправок проголосовало 25 депутатов, двое воздержались, один не голосовал. Изменения в конституцию поддержали депутаты Окружной думы Чукотки и Сахалинской облдумы, а также Заксобрание Забайкалья.

Иркутские депутаты одобрили инициативу большинством голосов, также за поправки высказались в Приморском крае и Кемеровской области. Законодательное собрание Красноярского края поддержало изменения 39 голосами, четверо решили воздержаться. Во время внеочередных сессий такую же позицию озвучили в Верховном совете Хакасии и Заксобрании Иркутской области.

По данным Amurmedia, сегодня своё мнение также выскажут парламентарии Думы Хабаровского края и Госсобрания Якутии, а камчатские депутаты рассмотрят закон 13 марта.

До этого закон был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы. Если его не поддержит две трети из них, то процедура внесения поправок будет прекращена. В противном же случае Совфед 14 марта соберётся на заседание, чтобы утвердить решение регионов.

Законопроект вносит целый ряд важных изменений в основной закон страны. Так, Госдума получает право утверждать кандидатуры министров, вице-премьеров и председателя Правительства РФ. Помимо того, расширяются полномочия органов самоуправления, повышается роль губернаторов при принятии решений на федеральном уровне и закрепляется статус Госсовета. В рамках одной из поправок предлагается закрепить понятие брака как союза между мужчиной и женщиной, а также добавить упоминание о Боге.