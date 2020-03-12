Ужасающие рентгеновские снимки заражённых коронавирусом показали, как болезнь влияет на лёгкие

Болезнь, которая унесла жизни более четырёх тысяч человек по всему миру, в серьёзных случаях вызывает кашель, лихорадку, затруднённое дыхание и недостаточность отдельных органов. Врачи показали, что же именно является причиной этих аномалий.

54-летнюю туристку, вернувшуюся из Ухани, госпитализировали спустя неделю лихорадки, общей усталости и заложенности в груди. Когда пугающий диагноз поставили, пациентку сразу отправили на рентген. Снимки показали, что творилось с её лёгкими. У женщины наблюдалось снижение прозрачности лёгочной ткани — синдром "матового стекла".