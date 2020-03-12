В Пермском крае студентка разбилась, спускаясь из окна общежития, чтобы купить алкоголь на своё 19-летие

Трагедия разыгралась в общежитии одного из профучилищ в городе Чайковском, пишет "Регион онлайн". 11 марта студентке Татьяне Т. исполнялось 19 лет. Но она не стала ждать утра, решив начать отмечать праздник уже ночью. Для этого девушке нужно было купить алкоголь. Однако она поняла, что вахтёр не выпустит её в столь поздний час.

Фото © Соцсети

Тогда студентка придумала опасный план, приведший к гибели. Татьяна связала из простыней верёвку, по которой стала спускаться из окна пятого этажа. Но едва достигла четвёртого — самодельный канат не выдержал. Девушка рухнула вниз и закричала от боли, ударившись об асфальт. Свидетели несчастного случая срочно вызвали скорую. Пострадавшая скончалась в реанимации, перенеся по пути в больницу клиническую смерть.

Фото © Соцсети

В соцсетях у Татьяны указано, что она училась на повара-кондитера. Девушка не стремилась выкладывать моменты своей жизни на всеобщее обозрение: на стене — несколько фото с подругами и снимки с погружением в прорубь. "На моей странице вы не найдёте ничего интересного. Я самая обычная: живу. Люблю", — отмечала студентка. И если к курению у неё было "резко негативное" отношение, то про алкоголь не было сказано ничего.