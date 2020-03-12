Депутаты Петербурга и Москвы поддержали поправки в конституцию

— Обсуждение этого закона стало проверкой на гражданское самосознание нашего общества. Мы ответили на вопросы, о чём думают россияне, — сказал на пленарном заседании спикер петербургского заксобрания Вячеслав Макаров.

Напомним, идею внести ряд изменений в Конституцию РФ президент Владимир Путин озвучил в ходе Послания Федеральному собранию в январе. Закон о поправках уже одобрили в Госдуме и Совфеде. Теперь это должны сделать региональные парламенты. Если за выскажется 2/3 заксобраний, президент направит запрос в Конституционный суд РФ для проверки не вступивших в силу положений. Окончательное решение о вступлении в силу изменений в основной закон примут россияне в ходе голосования.