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Депутаты Петербурга и Москвы поддержали поправки в конституцию

Ранее их одобрили региональные парламенты на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале.

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Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга и Мособлдума одобрили закон о поправках в Конституцию России.

Обсуждение этого закона стало проверкой на гражданское самосознание нашего общества. Мы ответили на вопросы, о чём думают россияне, — сказал на пленарном заседании спикер петербургского заксобрания Вячеслав Макаров.

Также сегодня закон о поправках в основной закон страны поддержали депутаты ряда регионов Дальнего Востока (камчатские депутаты рассмотрят закон 13 марта), Сибири и Урала.

Напомним, идею внести ряд изменений в Конституцию РФ президент Владимир Путин озвучил в ходе Послания Федеральному собранию в январе. Закон о поправках уже одобрили в Госдуме и Совфеде. Теперь это должны сделать региональные парламенты. Если за выскажется 2/3 заксобраний, президент направит запрос в Конституционный суд РФ для проверки не вступивших в силу положений. Окончательное решение о вступлении в силу изменений в основной закон примут россияне в ходе голосования.

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