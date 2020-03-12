Крым одобрил закон о поправках к Конституции РФ

Госсовет Крыма на внеочередном заседании сессии поддержал закон о поправках к Конституции РФ.

Одобрить закон РФ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" и оповестить об этом нашем решении Совет Федерации Владимир Константинов спикер парламента Крыма

За одобрение законопроекта отдали голоса 67 депутатов из 69 принявших участие в голосовании, воздержались двое, высказавшихся против не было.

Для нас, крымчан, особенно приятно звучат предложения, которые закрепляют статус русского языка, неприкосновенность исторической памяти, верность национальным традициям Владимир Константинов спикер парламента Крыма

В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что ситуация с внесением изменений в конституцию назрела давно, так как это в основном вопросы, связанные с соцгарантиями, а также постоянство российских границ, которые "должны быть незыблемы".

Аксёнов призвал крымчан прийти 22 апреля и проголосовать за изменения в конституцию.

В стороне оставаться нельзя. Все должны помнить, что любые изменения в конституцию возможны только путём всенародного голосования. Мы принимаем участие в стратегически важном процессе. Крымчане принимают в этом участие впервые Сергей Аксёнов глава Крыма

Совфед на пленарном заседании 11 марта одобрил закон о поправках в конституцию. Закон расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, но действующий глава государства после вступления поправок в силу сможет баллотироваться на пост президента снова. Если документ поддержат 2/3 региональных парламентов, президент направит запрос в Конституционный суд России для проверки положений, не вступивших в силу.

Кроме того, Совфед должен будет принять постановление о результатах рассмотрения закона в регионах. Для этого сенаторы соберутся на внеочередное заседание 14 марта, если субъекты рассмотрят закон к этому времени.

Окончательное решение о вступлении в силу поправок примут россияне в ходе общероссийского голосования, которое запланировано на 22 апреля. Изменения в основной закон будут считаться одобренными, если их поддержат более половины участников голосования.