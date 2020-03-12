Спорт во время чумы. Как коронавирус убивает мировые соревнования

Коронавирус стал причиной отмены и переноса множества соревнований. Что мы имеем на сегодняшний день?

Чемпионат Италии по футболу приостановил сезон.

НБА приостановила сезон.

Все баскетбольные матчи под эгидой FIBA отменены.

ЧМ по фигурному катанию отменён (16−21 марта, Канада).

ЧМ по хоккею с мячом перенесён с весны на октябрь (Иркутск).

Товарищеские матчи перед Евро-2020 Молдавия — Россия и Швеция — Россия состоятся, но без зрителей.

ФК "Урал" три домашних матча проведёт без зрителей.

Отменены два матча Лиги Европы "Севилья" (Испания) — "Рома" (Италия), "Интер" (Италия) — "Хетафе" (Испания).

Товарищеский матч "Шальке" — "Зенит" отменён (29 марта).

И это ещё не полный список. Причины отмены и переноса вполне оправданны. Уже даже есть профессиональные спортсмены, которые заразились коронавирусом. Так, во время прохождения медицинского теста эта инфекция была выявлена у футболиста "Ювентуса" Даниеле Ругани. Баскетболист команды "Юта Джаз" Руди Гобер тоже подцепил коронавирус.

Вероятнее всего, на следующей неделе не состоятся и матчи Лиги чемпионов. Криштиану Роналду, находящийся дома в Португалии, отказался возвращаться в Италию. Команда не тренируется, а у них матч — 17 марта с французским "Лионом". 18 марта должен состояться матч "Барселона" — "Наполи". Каталонский клуб уже объявил, что встреча пройдёт без зрителей, а теперь испанские СМИ пишут, что игру и вовсе просят перенести. "Интер", выступающий в Лиге Европы, и вовсе отправил всю команду на карантин. Ждём решения УЕФА.

Непонятной остаётся ситуация с летними Олимпийскими играми в Токио — решение будет принято только в мае. То же самое касается и чемпионата Европы по футболу. Евро могут перенести на лето 2021 года.

А что у нас?

Пока ни РПЛ, ни КХЛ не смогли прийти к решению, в каком формате проводить матчи. По указу мэра Москвы Сергея Собянина были запрещены все массовые мероприятия, которые собирают более пяти тысяч человек. Организации обратились в правительство столицы за разъяснением. В Федеральном законе от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" сказано, что зрители спортивных соревнований не являются их участниками, а в указе Собянина говорится именно об участниках, а не зрителях...

Пока что понятно, что решение о допуске/недопуске и формате проведения падёт на сами клубы. Но как определить, кто пойдёт на трибуны, если у "Спартака" и ЦСКА продано сезонных абонементов более пяти тысяч?

— Матчи чемпионата страны в установленные календарём сроки до 10 апреля 2020 года на территории Москвы будут проведены с некоторыми ограничениями по количеству присутствующих на спортивных сооружениях: на матч будет допущено до 5000 человек, включая команды, зрителей, сотрудников контрольно-распорядительных служб и других участников игры. О решении клубов Российской премьер-лиги, связанных с последствиями ограничения зрительской аудитории на конкретных матчах, будет сообщено дополнительно, — говорится в заявлении РПЛ.

Пока только футбольный ЦСКА заявил, как пройдут матчи и кто сможет посетить встречи с "Уфой" и "Зенитом".

⚡⚡⚡ Информация о порядке допуска на матчи #ЦСКА против Уфы и Зенита https://t.co/EgkcFAYKXL pic.twitter.com/dLyrunXNrS — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 12, 2020

— На матчи будут допущены только владельцы абонементов. При этом в связи с ограничением в 5000 участников мероприятия не все владельцы абонементов смогут посетить оба матча. Они будут поделены на две группы: владельцы абонементов в чётные и нечётные сектора. Путём жеребьёвки, которая пройдёт в прямом эфире на официальном клубном канале в YouTube, будет определено, на какой из двух матчей будут допущены обладатели абонементов в чётные сектора, а на какой — в нечётные. Жеребьёвка, которую проведёт Василий Березуцкий, состоится 12 марта в 16:00 (мск). Владельцы абонементов "Верю в команду" смогут посетить оба матча. Владельцы абонементов в центральные сектора будут размещены на нижнем ярусе трибуны С, — говорится на сайте клуба.

Континентальная хоккейная лига сообщила решение пока только по одному матчу — "Спартак" — "Динамо" 12 марта состоится без зрителей.

Сегодняшнюю игру @spartak_hc vs @dynamo_ru болельщики смогут увидеть на Матч ТВ, КХЛ ТВ, КХЛ ТВ HD и бесплатно на YouTube канале КХЛ (https://t.co/Yl6Idp7yFA) в 19:30 мск.



Подробнее: https://t.co/PmtFSeM6U6 pic.twitter.com/sNsb6ga9Iw — КХЛ (@khl) March 12, 2020

— Просим вас с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Возврат денежных средств за купленные билеты будет осуществлён в полном объёме и начнётся 13 марта 2020 года. Вся информация о порядке возврата билетов будет размещена на сайте ХК "Спартак". Учитывая сложившуюся ситуацию, КХЛ проведёт бесплатную трансляцию матча на официальном канале КХЛ в Youtube, — говорится в заявлении КХЛ.

Пока что в России зарегистрировано 28 случаев коронавирусной инфекции, из них 25 — у граждан России, вернувшихся из Италии, два — у граждан КНР, один — у гражданина Италии.