Спорт во время чумы. Как коронавирус убивает мировые соревнования

Коронавирус стал причиной отмены и переноса множества соревнований. Что мы имеем на сегодняшний день?
- Чемпионат Италии по футболу приостановил сезон.
- НБА приостановила сезон.
- Все баскетбольные матчи под эгидой FIBA отменены.
- ЧМ по фигурному катанию отменён (16−21 марта, Канада).
- ЧМ по хоккею с мячом перенесён с весны на октябрь (Иркутск).
- Товарищеские матчи перед Евро-2020 Молдавия — Россия и Швеция — Россия состоятся, но без зрителей.
- ФК "Урал" три домашних матча проведёт без зрителей.
- Отменены два матча Лиги Европы "Севилья" (Испания) — "Рома" (Италия), "Интер" (Италия) — "Хетафе" (Испания).
- Товарищеский матч "Шальке" — "Зенит" отменён (29 марта).
И это ещё не полный список. Причины отмены и переноса вполне оправданны. Уже даже есть профессиональные спортсмены, которые заразились коронавирусом. Так, во время прохождения медицинского теста эта инфекция была выявлена у футболиста "Ювентуса" Даниеле Ругани. Баскетболист команды "Юта Джаз" Руди Гобер тоже подцепил коронавирус.
Вероятнее всего, на следующей неделе не состоятся и матчи Лиги чемпионов. Криштиану Роналду, находящийся дома в Португалии, отказался возвращаться в Италию. Команда не тренируется, а у них матч — 17 марта с французским "Лионом". 18 марта должен состояться матч "Барселона" — "Наполи". Каталонский клуб уже объявил, что встреча пройдёт без зрителей, а теперь испанские СМИ пишут, что игру и вовсе просят перенести. "Интер", выступающий в Лиге Европы, и вовсе отправил всю команду на карантин. Ждём решения УЕФА.
Фото © Twitter / Cristiano
Непонятной остаётся ситуация с летними Олимпийскими играми в Токио — решение будет принято только в мае. То же самое касается и чемпионата Европы по футболу. Евро могут перенести на лето 2021 года.
А что у нас?
Пока ни РПЛ, ни КХЛ не смогли прийти к решению, в каком формате проводить матчи. По указу мэра Москвы Сергея Собянина были запрещены все массовые мероприятия, которые собирают более пяти тысяч человек. Организации обратились в правительство столицы за разъяснением. В Федеральном законе от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" сказано, что зрители спортивных соревнований не являются их участниками, а в указе Собянина говорится именно об участниках, а не зрителях...
Пока что понятно, что решение о допуске/недопуске и формате проведения падёт на сами клубы. Но как определить, кто пойдёт на трибуны, если у "Спартака" и ЦСКА продано сезонных абонементов более пяти тысяч?
— Матчи чемпионата страны в установленные календарём сроки до 10 апреля 2020 года на территории Москвы будут проведены с некоторыми ограничениями по количеству присутствующих на спортивных сооружениях: на матч будет допущено до 5000 человек, включая команды, зрителей, сотрудников контрольно-распорядительных служб и других участников игры. О решении клубов Российской премьер-лиги, связанных с последствиями ограничения зрительской аудитории на конкретных матчах, будет сообщено дополнительно, — говорится в заявлении РПЛ.
Пока только футбольный ЦСКА заявил, как пройдут матчи и кто сможет посетить встречи с "Уфой" и "Зенитом".
⚡⚡⚡ Информация о порядке допуска на матчи #ЦСКА против Уфы и Зенита https://t.co/EgkcFAYKXL pic.twitter.com/dLyrunXNrS— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 12, 2020
— На матчи будут допущены только владельцы абонементов. При этом в связи с ограничением в 5000 участников мероприятия не все владельцы абонементов смогут посетить оба матча. Они будут поделены на две группы: владельцы абонементов в чётные и нечётные сектора. Путём жеребьёвки, которая пройдёт в прямом эфире на официальном клубном канале в YouTube, будет определено, на какой из двух матчей будут допущены обладатели абонементов в чётные сектора, а на какой — в нечётные. Жеребьёвка, которую проведёт Василий Березуцкий, состоится 12 марта в 16:00 (мск). Владельцы абонементов "Верю в команду" смогут посетить оба матча. Владельцы абонементов в центральные сектора будут размещены на нижнем ярусе трибуны С, — говорится на сайте клуба.
Континентальная хоккейная лига сообщила решение пока только по одному матчу — "Спартак" — "Динамо" 12 марта состоится без зрителей.
Сегодняшнюю игру @spartak_hc vs @dynamo_ru болельщики смогут увидеть на Матч ТВ, КХЛ ТВ, КХЛ ТВ HD и бесплатно на YouTube канале КХЛ (https://t.co/Yl6Idp7yFA) в 19:30 мск.— КХЛ (@khl) March 12, 2020
Подробнее: https://t.co/PmtFSeM6U6 pic.twitter.com/sNsb6ga9Iw
— Просим вас с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Возврат денежных средств за купленные билеты будет осуществлён в полном объёме и начнётся 13 марта 2020 года. Вся информация о порядке возврата билетов будет размещена на сайте ХК "Спартак". Учитывая сложившуюся ситуацию, КХЛ проведёт бесплатную трансляцию матча на официальном канале КХЛ в Youtube, — говорится в заявлении КХЛ.
Пока что в России зарегистрировано 28 случаев коронавирусной инфекции, из них 25 — у граждан России, вернувшихся из Италии, два — у граждан КНР, один — у гражданина Италии.