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Россияне с инвалидностью смогут получать средства реабилитации по месту проживания

Инициатива поможет тем, кто в силу обстоятельств сменил место жительства и испытывает трудности с получением необходимой поддержки.

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Фото © Getty Images

Минтруд разработал законопроект, который упростит выдачу средств технической реабилитации россиянам с инвалидностью. Об этом рассказал глава ведомства Антон Котяков.

По его словам, сейчас соотечественники с инвалидностью могут получить протезы лишь по месту жительства, поэтому у переехавших россиян возникают сложности. Инициатива поможет исправить ситуацию и помочь им получить необходимую поддержку по месту пребывания.

Есть люди с инвалидностью, которые переехали в другие города, пользуются съёмным жильём или проходят длительное лечение. У них нет постоянной регистрации. Наша позиция — такие граждане всё равно должны получать ТСР, — цитирует Котякова РИА "Новости".

По его словам, в ближайшее время изменения в нормативно-правовую базу в ведомстве готовят с учётом позиций общественных организаций, защищающих права инвалидов. В ближайшем будущем их направят на согласование в другие профильные ведомства.

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