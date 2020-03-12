Россияне с инвалидностью смогут получать средства реабилитации по месту проживания

Минтруд разработал законопроект, который упростит выдачу средств технической реабилитации россиянам с инвалидностью. Об этом рассказал глава ведомства Антон Котяков.

По его словам, сейчас соотечественники с инвалидностью могут получить протезы лишь по месту жительства, поэтому у переехавших россиян возникают сложности. Инициатива поможет исправить ситуацию и помочь им получить необходимую поддержку по месту пребывания.

— Есть люди с инвалидностью, которые переехали в другие города, пользуются съёмным жильём или проходят длительное лечение. У них нет постоянной регистрации. Наша позиция — такие граждане всё равно должны получать ТСР, — цитирует Котякова РИА "Новости".

По его словам, в ближайшее время изменения в нормативно-правовую базу в ведомстве готовят с учётом позиций общественных организаций, защищающих права инвалидов. В ближайшем будущем их направят на согласование в другие профильные ведомства.